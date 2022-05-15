افتتاح معرض تشكيلي للفنان العراقي علي طالب

الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة، بحضور سمو الأميرة كرمة بنت عباس، افتتاح معرض الفن التشكيلي الاستعادي للفنان العراقي علي طالب، مساء اليوم الأحد في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بعمان.



والمعرض الذي يستمر لغاية 28 أيار الحالي، اشتمل على نحو 76 عملا فنيا تنوعت بين اللوحات التشكيلة مختلفة الاحجام والمنحوتات، ووظفت فيها مواد خام؛ الاكريليك على الورق والاكريليك والكولاج على القماش والألوان الزيتية على القماش والخشب والطباعة الرقمية ومواد مختلفة على الخشب والحبر على الورق والفخار والفايبر جلاس والبرونز والجرانيت وغيرها.

اضافة اعلان