افتتاح معرض عمّان الدولي للكتاب اليوم بمشاركة 400 دار نشر

الوكيل الإخباري - تنطلق الخميس، فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب 2022، الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة.

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ومن المقرر أن تفتتح وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مندوبة عن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، فعاليات المعرض الذي قسم هذا العام إلى رواق عمّان، ورواق القدس، ورواق الكويت، بحضور وزراء ثقافة عرب، وضيوف من عدد من الدول العربية، والوفد الرسمي لدولة الكويت ضيف شرف المعرض لهذا العام، ومسؤولين أردنيين، وناشرين أردنيين وعرب.



ويشارك في المعرض نحو 400 دار نشر محلية وعربية ودولية سواء بشكل مباشر أو من خلال التوكيل من 22 دولة من بينها: مصر، والسعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، وسلطنة عُمان، والعراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وتونس، والمغرب، وتركيا، وبريطانيا، وإيطاليا، والصين، إضافة إلى الأردن.



وينطلق المعرض الذي تستمر فعالياته حتى العاشر من أيلول/سبتمبر، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى في المركز الأردني للمعارض الدولية.



وتشتمل الدورة 21 للمعرض على برنامج ثقافي منوع يشتمل على ندوات ثقافية، وأمسيات شعرية وقصصية، ونشاطات ترفيهية، وقراءات قصصية للأطفال واليافعين، إضافة إلى برنامج ثقافي خاص بضيف شرف المعرض لهذا العام دولة الكويت، كما تم تخصيص قاعة لأدب الأطفال لأول مرة في معرض عمّان الدولي للكتاب من أجل تنمية حب القراءة والمطالعة لدى الأطفال.



ويحتفي المعرض هذا العام بالأديب والكاتب وليد سيف الذي تم اختياره شخصية المعرض الثقافية لما قدمه من أعمال أدبية ودرامية متميزة.

