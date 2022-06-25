افتتاح معرض فني بعنوان إربد مدينة الإنسان في بيت عرار الثقافي



الوكيل الاخباري - نظم منتدى حائط المدينة الثقافي في بيت عرار اليوم السبت، معرضا للفن التشكيلي بعنوان "إربد مدينة الإنسان"، بمشاركة الفنانين باسل الزعبي، تالا أبو شامة وجنى العريان، ويستمر ليومين، وذلك ضمن الاحتفالات بإربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022.



وقالت رئيسة منتدى حائط المدينة الثقافي زينب الناطور إن هذا المعرض الذي يعقد بمناسبة اختيار مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية، يدل على الطاقات الفنية والإبداعية التي تزخر بها محافظة إربد.

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