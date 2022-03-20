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الأحد، 20-03-2022 11:52 م

افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان الأردن بألوان عربية وعالمية بإربد

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الرواد للفنون التشكيلية بالتعاون مع مديرية ثقافة اربد، في ارت جاليري تودي، بمركز إربد الثقافي، اليوم الأحد، معرضا للفن التشكيلي بعنوان "الأردن بألوان عربية وعالمية".

وقال مدير مديرية تدريب الفنون في وزارة الثقافة الدكتور حسين دغيمات، إن المعرض الذي يتخذ ميزة وطنية وعربية يقام بمناسبة اختيار مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية 2022، ما يسهم في ابراز الطاقات الفنية والإبداعية التي تزخر بها محافظة إربد.

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