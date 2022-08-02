الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بلدية الكرك تنظم جلسة حول احتياجات المناطق التابعة لها

افتتاح معرض فن تشكيل معاصر 2 في مركز إربد الثقافي

الخارجية تعزي ليبيا بضحايا حادث انفجار شاحنة نقل وقود

الخارجية تعزي باكستان بضحايا تحطم طائرة عسكرية

فعاليات لمركز شابات العارضة ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

محاضرة حول أحدث المستجدات العلمية بالإجهاد العصبي

اطلاق نظام إلكتروني لإستقبال طلبات التوظيف على وظائف الفئة الثالثة

أمسية شعرية في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

كتلة حارة تتجه للمملكة الأربعاء وأمطار محتملة السبت القادم

ايمان ظاظا تكتب .. في قانون الكبرياء نكتب ولا نرسل

الثلاثاء، 02-08-2022 11:38 م

افتتاح معرض فن تشكيل معاصر 2 في مركز إربد الثقافي

w


الوكيل الاخباري - افتتح عميد كلية الفنون بجامعة اليرموك الدكتور وائل حداد في قاعة المعارض بمركز إربد الثقافي مساء اليوم الثلاثاء، معرض "تشكيل معاصر 2"، للفنان التشكيلي موفق السقار، ضمن الاحتفالات في إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.

وقال الفنان السقار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعرض يحتوي على 24 لوحة فنية تجريدية للحروف العربية، والتي تمت كتابتها باستخدام بعض الرموز البسيطة، مشيرا إلى أن المعرض يبرز طريقة تجريد الحرف العربي أي يكتب الحرف على شكل رمز وليس كما يظهر وإنما على شكل قناع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202225234024272822129

بلدية الكرك تنظم جلسة حول احتياجات المناطق التابعة لها

خارجية

الخارجية تعزي ليبيا بضحايا حادث انفجار شاحنة نقل وقود

وزارة الخارجية

الخارجية تعزي باكستان بضحايا تحطم طائرة عسكرية

d

فعاليات لمركز شابات العارضة ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

7202230155752943460004

الكرك : جلسة حوارية حول العمليات الانتخابية

720222518381517456979

محاضرة حول أحدث المستجدات العلمية بالإجهاد العصبي

أخبار متعلقة
f

وفد إعلامي عربي يزور إربد عاصمة الثَّقافة العربيَّة

7202224224758612875054

انطلاق فعاليات أسبوع علمي بجامعة مؤتة

7202220152458464823371

هندسة التكنولوجيا تقر تعديلات مرنة على خطتها لتتواءم مع سوق العمل

7202218105547736292895

مذكرة تفاهم مشتركة لتطوير تنافسية الصناعات الجلدية الأردنية

720221913383254853283

اليرموك وشيناندواه الأميركية تبحثان تنفيذ مشروع حول اللاجئين

7202221143826473875298

جامعة مؤتة توقع مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للأبحاث الطبية