افتتاح معرض فن تشكيل معاصر 2 في مركز إربد الثقافي

الوكيل الاخباري - افتتح عميد كلية الفنون بجامعة اليرموك الدكتور وائل حداد في قاعة المعارض بمركز إربد الثقافي مساء اليوم الثلاثاء، معرض "تشكيل معاصر 2"، للفنان التشكيلي موفق السقار، ضمن الاحتفالات في إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.



وقال الفنان السقار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعرض يحتوي على 24 لوحة فنية تجريدية للحروف العربية، والتي تمت كتابتها باستخدام بعض الرموز البسيطة، مشيرا إلى أن المعرض يبرز طريقة تجريد الحرف العربي أي يكتب الحرف على شكل رمز وليس كما يظهر وإنما على شكل قناع.

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