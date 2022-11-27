افتتاح معرض كتاب القراءة للجميع بكلية إربد الجامعية

الوكيل الإخباري - بدأت في كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأحد، فعاليات معرض الكتاب بعنوان "القراءة للجميع"، والذي تنظمه مديرية ثقافة محافظة إربد بالتعاون مع الكلية.

اضافة اعلان



واشتمل المعرض على مجموعة من الكتب الأدبية والعلمية والتراثية والتاريخية والمجلات الثقافية للكبار والصغار، إضافة إلى مجموعة من إصدارات وزارة الثقافة ومكتبة الأسرة، والتي تباع بأسعار رمزية.



وأكدت عميدة الكلية الدكتورة مريم فريحات، خلال افتتاحها المعرض الذي يستمر لـ 5 أيام، أهمية المعرض في تشجيع الطلبة على القراءة والحصول على المعلومات عن طريق البحث في الكتب والمراجع المهمة، وتحقيق المعرفة لدى طلبة الجامعات من خلال توفير الكتب والمراجع بأسعار رمزية.