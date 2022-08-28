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الأحد، 28-08-2022 08:33 م

افتتاح معرض لرسومات الأطفال بالأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - أفتتح في قاعة مدرسة المنشية الثانوية للبنين بلواء الأغوار الشمالية اليوم الأحد معرض فني لرسومات الأطفال نظمته مديرية التربية والتعليم باللواء ضمن فعاليات احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية .

واكد متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة خلال افتتاحه المعرض بحضور مديرة التربية فاطمة طلافحة ومدير المكتب التنفيذي لاحتفالية اربد منذر البطاينة، أهمية ما جسده الأطفال من طلبة المدارس من أبعاد جمالية وطبيعية ووطنية وتاريخية في لوحاتهم، مثمناً دور تلك المعارض في تنمية وصقل المواهب الإبداعية.

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