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الإثنين، 16-05-2022 02:08 م

افتتاح معرض للكتاب في السلط

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الوكيل الإخباري - افتتح مساعد أمين عمان للتنمية المجتمعية حاتم الهملان اليوم الاثنين، معرض كتاب ضمن مبادرة "كتابنا حضارتنا" في متحف السلط التاريخي "بيت أبو جابر" احتفالا بعيد الاستقلال تحت عنوان "لكل زائر كتاب مجاني".

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وقال مدير سياحة محافظة البلقاء محمود عربيات خلال الافتتاح، إن مبادرة "كتابنا حضارتنا" جاءت بالتعاون بين مديرية سياحة محافظة البلقاء وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة إعمار السلط وهيئة شباب كلنا الأردن.


وأكد عربيات اهمية هذه الفعالية في تشجيع القراءة ونشر ثقافة الكتاب، لافتا إلى أن هذه الفعالية التي شاركت فيها فرقة أمانة عمان تم تنظيمها في متحف السلط التاريخي الذي يوثق تاريخ وحضارة السلط والأردن عموما.

 

وأشار إلى عرض 4 آلاف كتاب منها الف كتاب مخصصة للأطفال.

 




 

 


 

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