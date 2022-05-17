افتتاح معرض للوسائل التعليمية في الطفيلة

الوكيل الاخباري -افتتح رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عمر نواف المعايطة اليوم الثلاثاء، معرض "الوسائل التعليمية" لطلبة كلية العلوم التربوية.



وأكد المعايطة خلال حفل الافتتاح دور العمل اليدوي، وأهميته للطفل، وقيمة التعلم باللعب، تأكيداً لنظرية التعلم بالعمل، إضافة إلى أهمية الجانب العملي في المساقات الدراسية، ودور الوسائل التعليمية في تنمية مهارات ومعرفة الأطفال ممن يعانون من صعوبات التعلم النمائية ومرض التوحد، لإدماج هذه الفئة مع أفراد أسرهم والمجتمع وجعلهم أكثر تفاعلاً وانسجاماً مع الحياة الاجتماعية.

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