افتتاح معرض نصرة القدس للفن التشكيلي الدولي في المفرق

الوكيل الاخباري -

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نظمت جمعية الأصايل للإبداع والفن التشكيلي، اليوم الخميس، معرض نصرة القدس للفن التشكيلي الدولي، برعاية مساعد الأمين العام لوزارة الثقافة الدكتور أحمد راشد.وقال رئيس الجمعية، منتصر عبيدات، إن هذا المعرض، الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع الاتحاد الدولي للثقافة والمحبة والسلام ومنبر الأدباء والشعراء العرب ومديرية ثقافة المفرق، تضمن لوحات فنية تعبيرية عن مدينة القدس وتاريخها العربي والإسلامي وترابط الأجيال في الدفاع عنها وترسيخ عروبتها في وجه محاولات تهويدها وطمس معالمها كافة.