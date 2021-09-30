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الخميس، 30-09-2021 11:36 م

افتتاح معرض هيا للفنون

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير الثقافة علي العايد اليوم الخميس معرض هيا للفنون، الذي يقيمه مركز هيا الثقافي، بحضور رئيس الهيئة الإدارية للمركز جمال فريز، وذوي الأطفال المشاركين.

ويضم المعرض 400 عمل فني مقسمة لثلاثة أقسام، الأول منها مخصص لأعمال الأطفال من أعضاء أكاديمية الفنون الذين أبدعوا في رسم لوحات واقعية بقلم الرصاص وبالألوان، والثاني لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والثالث للوحات الأطفال من طلاب الورشات الفنية التي تقام في المركز بشكل دوري.

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