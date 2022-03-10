الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 10-03-2022 05:51 م

افتتاح معرض وظيفي في بلدية الشونة الوسطى

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة بلدية الشونة الوسطى، الدكتور باسم المبيضين، إن نسبة الفقر والبطالة في مناطق لواء الشونة الجنوبية من أعلى النسب على مستوى المملكة، ويعود ذلك إلى قلة المشاريع التنموية والاستثمارية في المنطقة .

وأشار المبيضين، خلال افتتاحه اليوم الوظيفي للمقابلات بالتنسيق مع مديرية عمل البلقاء ووحدة الفروع الإنتاجية بحضور معهد التدريب المهني/ السلط في قاعة بلدية الشونة الوسطى، إلى أن المنطقة جاذبة للمشاريع لكونها سلة غذاء على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى وجود عدد من المشاريع السياحية الكبرى وموقع عماد السيد المسيح لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني والمتمثلة في جذب أكبر عدد ممكن من المشاريع التنموية للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة .

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