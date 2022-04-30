افتتاح معسكر بيئي زراعي في لواء الكورة

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب وشابات كفر الماء بلواء الكورة اليوم السبت، فعاليات معسكر بيئي زراعي بمشاركة 15 شاباً من أعضاء المركز.



ويهدف المعسكر الذي يأتي بالتعاون مع مشروع الشراكة من أجل الشباب، إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الزراعة كواحدة من أدوات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من خلال استثمار المساحات الموجودة أمام البيوت بزراعتها بمحاصيل مناسبة تسهم في الاكتفاء الذاتي للأسر، وتعريف الشباب بأنواع المحاصيل الملائمة لزراعتها.

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