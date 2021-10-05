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الثلاثاء، 05-10-2021 12:09 ص

افتتاح مقر فرع نقابة الصحفيين بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - افتتح القائم بأعمال نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي الاثنين، مقر فرع النقابة ونادي الصحفيين في الزرقاء ، بحضور اعضاء المجلس الزملاء زين الدين خليل وفيصل بصبوص وعلي فريحات وهبة الصباغ وعدد من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

وقال الزميل البرماوي في كلمة له:"إن افتتاح النادي والمقر يعتبر من أول المشاريع الاستثمارية في النقابة، لافتا الى أن المجلس خاطب دائرة الأراضي للبدء في اجراءات تسجيل قطعتي الأرض باسم النقابة لتتمكن من استثمارهما واستغلالهما لخدمة الزملاء والجسم الصحفي".

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