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الأربعاء، 09-06-2021 10:45 م

افتتاح مكاتب المكرمة الملكية السامية في جامعة الحسين التقنية

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) العميد الركن علي الدعجة، يرافقه رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي، اليوم الأربعاء، مكتب ركن البعثات العسكرية (المكرمة الملكية السامية) في حرم جامعة الحسين التقنية، داخل مجمع الملك الحسين للأعمال –عمان.

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وأشاد الحنطي بالجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة ومديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية لخدمة أبناء الوطن وتمكينهم من الوصول إلى تعليم تقني مبني على التدريب العملي والتشبيك مع القطاع الصناعي والأعمال ويزيد من فرص تشغيلهم وإكسابهم المهارات التكنولوجية اللازمة.


وأشار إلى أن ما يميز الجامعة هو التطبيق العملي المكثف والشراكات العالمية مع رواد التكنولوجيا، بالإضافة إلى موقع الجامعة المميز داخل مجمع الملك الحسين للأعمال في عمان والذي يمثل بيئة ريادية وابداعية تضم أكثر من 50 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات ستسهم في صقل مهارات الطلبة وتعريفيهم ببيئة الأعمال.


وأكد الدعجة اعتزازه بالتعاون والتشاركية لتعزيز دور التعليم وهو أحد المحاور المهمة التي تحظى بدعم ورعاية الملك عبدالله الثاني وهي الصحة والتعليم والأمن.

 

المصدر - بترا 

 




 

 


 

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