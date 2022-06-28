افتتاح مكتبة العاب إلكترونية للأطفال في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للاطفال

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ودعم مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات افتتح مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله للاطفال العميد الطبيب حسين الخريشا مكتبة العاب الكترونية للاطفال بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.

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وتعمل المكتبة على تقديم الخدمات للأطفال المرضى الذين يرقدون على أسرة الشفاء وتتضمن الجانب الترفيهي والتعليمي .

وعلى هامش الإفتتاح تم قياس ضغط العين لمجموعة من الاطفال عن طريق جهاز حديث ومتطور دون الحاجة لإجراء عمليات ووضع الاطفال تحت البنج العام ويتم قياس الضعط داخل العياده مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المرضى .

حضر الإفتتاح رئيس اختصاص جراحة العيون ورئيس اختصاصات الباطنية اطفال والمساعد لشؤون التمريض وضباط قسم الجودة

وفي نهاية الإفتتاح تم توزيع الهدايا على الاطفال بحضور ذويهم.

