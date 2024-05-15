افتتاح مكتبي بريد زوار جرش وعجلون المركزي

الوكيل الاخباري- افتتح رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، اليوم الأربعاء، مكتبي بريد زوار جرش وعجلون المركزي، وذلك بحضور المدير العام للشركة بالوكالة هنادي الطيب، والفريق الإداري ومدير إقليم الشمال عمر طبيشات، ومدير مركز بريد جرش وعجلون هاني الشرمان.

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وقال الداوود، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شركة البريد الأردني لتعزيز البنية التحتية البريدية وتوسيع نطاق خدماتها في مختلف أنحاء المملكة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحسين تجربتهم.



وبين أن افتتاح المكتبين يسهم في تقديم خدمات البريد بشكل أكثر فعالية وسرعة للمواطنين في إقليم الشمال، مشيراً إلى التزام الشركة بتوفير أعلى مستويات الجودة والموثوقية.



وقال إنه تم تجهيز المكاتب الجديدة بأحدث التقنيات البريدية وتوفير جميع الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية وتلبية احتياجات الجمهور بشكل مستدام وموثوق.



يُشار إلى أن مكتب بريد زوار جرش يقدم الخدمات البريدية لضيوف الأردن من السياح وأبناء المجتمع المحلي من أهالي المنطقة، كما يتمتع المكتبان اللذان تم افتتاحهما اليوم بموقع متميز يخدم سكان جرش وعجلون بشكل فعال، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات وزيادة رضا العملاء.