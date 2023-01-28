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السبت، 28-01-2023 08:03 م

افتتاح مكتب جديد لكهرباء اربد في لواء الوسطية

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الوكيل الاخباري - افتتحت شركة كهرباء محافظة إربد، مكتبا جديدا لخدمات المشتركين في لواء الوسطية غربي اربد.

وثمن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة خلال رعايته افتتاح المكتب، سعي الشركة لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين، واختصار الوقت والجهد لإنجاز معاملاتهم وإيصال خدماتها إلى جميع مناطق امتيازها دون الحاجة لمراجعة مراكز الشركة الرئيسية عبر افتتاح عدد من مكاتب خدمات المشتركين الجديدة.

وأكد السعايدة، بحسب منشور على موقع الهيئة الإلكتروني اليوم السبت، ضرورة الاستمرار في تطوير وتحسين آليات العمل وتبسيط الإجراءات لضمان تزويد المواطنين بالخدمة والتعامل الفوري مع استفسارات المشتركين.

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