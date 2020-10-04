افتتاح مكتب لخدمات الطلبة في جامعة آل البيت

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جامعة ال البيت الأستاذ الدكتور عدنان العتوم بأنه حرصا من جامعة آل البيت بمواصلة تقديم خدماتها للطلبة وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها في التعامل مع جائحة كورونا تم استحداث مكتبا على المدخل الرئيسي للجامعة وذلك بهدف الرد على أسئلة واستفسارات الطلبة بكافة الأمور المتعلقة بالقبول والتسجيل والشؤون المالية وحل العقبات التي تواجه أبنائنا الطلبة ودون الحاجة إلى الدخول إلى الحرم الجامعي الا في الحالات التي تستدعي ذلك وخصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال افتتاحه مكتباً لخدمات الطلبة المخصص لاستقبالهم واستكمال إجراءات التسجيل والقبول واطلاقه خدمة الخطوط الساخنة للإجابة على تساؤلات الطلبة وأولياء أمورهم بكافة الأمور المتعلقة بإجراءات القبول والتسجيل والتعليم الاكتروني والأمور المالية والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلبة.

وأكد العتوم ديمومة العمل لتقديم الخدمات المطلوبة للطلبة في مثل هذه الظروف الاستثنائية و بما يسهم ذلك في إثراء الحياة الجامعية وذلك خلال فترة التعليم عن بعد، وبما يحقق الفائدة ووفق الإجراءات التي وضعتها الجامعة بهذا الخصوص، منوهاً أن هذه الخطوة المميزة سيتم توسعتها لتشمل كافة الدوائر ذات العلاقة بخدمة الطلبة لإنجاز جميع الإجراءات ضمن النافذة الواحدة وبكل سهولة ويسر.

وحضر الافتتاح نواب وعمداء الرئيس وعدد من المدراء المعنيين في الجامعة.



