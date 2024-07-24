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الأربعاء، 24-07-2024 07:23 م

افتتاح ملتقى الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الزراعة الذكية

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الوكيل الإخباري - افتتح رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الأربعاء، ملتقى الشركات الناشئة والمبتكرة في مجال تكنولوجيا الزراعة الذكية الذي نظمته كلية الزراعة التكنولوجية بالجامعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو".

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وقال العجلوني، إن الجامعة تؤمن أن الشباب المبدع محرك أساسي لتقدم الشعوب ونهضتها وتحقيق التنمية المستدامة، وإنها من أوائل الجامعات التي أنشأت مركزا متخصصا في الابتكار والإبداع وريادة الأعمال تحت مظلة عمادة البحث العلمي والابتكار.


وأكد سعي "البلقاء التطبيقية" لإيجاد بيئة تعليمية تشجع الطلبة على التفكير النقدي والاستقلالية، وتوفير التعليم النوعي والبنية التحتية لتمكن الطلبة من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واقعية تُسهم في تطوير المجتمع.


بدوره، قال مدير إدارة العلوم والبحث العلمي في "الالكسو" الدكتور محمد أبو درويش، إن المنظمة تسعى لدعم الإبداع والابتكار لدى الشباب العربي وربطهم بكفاءات ورياديين ومنظمات غير الحكومية وحاضنات أعمال.


وأضاف أن "الالكسو" ماضية قدما في تنفيذ مشاريع ومبادرات لتطوير مفهوم الريادة والابتكار، مشيدا بدور "البلقاء التطبيقية" الريادي في تطوير التعليم التقني والفني والتطبيقي وتزويد خريجيها بمهارات وقدرات ابتكارية تتواءم مع الحاجة الماسة لدفع مسيرة الابتكار في مجال الزراعة التي تشكل الأساس لتحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة التغير المناخي.


من جهتها، قالت عميدة كلية الزراعة الدكتورة أمل العبادي، إن الكلية بذلت جهودا لاستغلال التكنولوجيا وتوظيفها بشكل يتيح للطلبة إثراء تجربتهم التعليمية في مجال التقنيات الزراعية الرائدة، بما ينعكس على رفد القطاع الزراعي بخريجين قادرين على تطوير مزارع وحقول ذكية أكثر إنتاجاً وأقل استخداماً للموارد.


وبينت العبادي أن ملتقى الشركات الناشئة الذي يستمر يومين جاء لمنح الفرصة للمبدعين والمتميزين لصقل قدراتهم وتوسيع آفاقهم والاستفادة من الفرص المتاحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.


وتضمن الملتقى عدة جلسات ومحاضرات ناقشت: فرص استثمار النباتات الطبية في الشركات الناشئة، وجهود الالكسو في دعم الشركات الناشئة والمبتكرة، واستراتيجيات بناء شركات ناشئة ناجحة في مجال التكنولوجيا الزراعية إلى جانب ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا الأغذية الزراعية، وعرض لمشاريع زراعية إنتاجية مبتكرة لطلبة كلية الزراعة.

 




 

 


 

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