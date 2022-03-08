افتتاح منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسي الثاني في سحاب

الوكيل الاخباري - دعا أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، علي الخوالدة، اليوم الثلاثاء، الشباب والشابات إلى المشاركة بكثافة في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات المقررة في 22 الشهر الحالي، لاختيار ممثليهم في هذه المجالس.



وأكد، خلال افتتاحه اليوم منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسية الثاني في لواء سحاب مندوبا عن الوزير، أن مشاركة الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية وعملية صنع القرار تلقى اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين، وهو ما دعا إليه جلالته في أوراقه النقاشية وعند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





