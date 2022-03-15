افتتاح منصة تعليمية للأحداث في مركز رعاية الرصيفة

الوكيل الإخباري - أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الثلاثاء، افتتاح المنصة التعليمية للأحداث في مركز رعاية الرصيفة التابع للوزارة.

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وقال المفلح إن هذه المنصة ستتيح للأحداث استخدام المصادر التعليمية الرقمية المعنية باستمرارية التعليم.

وأضاف أنها تتيح الاستفادة للطلبة في الثانوية العامة وللطلبة بنظام SAT وغيرها وأيضا تضم برامج لمحو الأمية.

الحمد لله شهدت اليوم افتتاح المنصة التعليمية للأحداث في مركز رعاية الرصيفة التابع للوزارة والتي ستتيح لهم استخدام المصادر التعليمية الرقمية المعنية باستمرارية التعليم فمنهم بالثانوية العامة ومنهم بنظام SAT وغيرها وايضا برامج لمحو الأمية pic.twitter.com/DAPLFzB28Z March 15, 2022



