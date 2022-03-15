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الثلاثاء، 15-03-2022 04:40 م

افتتاح منصة تعليمية للأحداث في مركز رعاية الرصيفة

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الثلاثاء، افتتاح المنصة التعليمية للأحداث في مركز رعاية الرصيفة التابع للوزارة.

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وقال المفلح إن هذه المنصة ستتيح للأحداث استخدام المصادر التعليمية الرقمية المعنية باستمرارية التعليم.

 

وأضاف أنها تتيح الاستفادة للطلبة في الثانوية العامة وللطلبة بنظام SAT وغيرها وأيضا تضم برامج لمحو الأمية.

 

 

 

 



 




 

 


 

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