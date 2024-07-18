افتتاح مهرجان الطفل في دير علا

الوكيل الإخباري - افتتح رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة مهرجان الطفل في لواء دير علا والذي يأتي ضمن الاحتفالات باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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وجاء افتتاح المهرجان في قاعة جمعية الوادي الخصيب، بحضور مدير مديرية ثقافة البلقاء وصفي الطويل، وممثل اللواء بمجلس المحافظة احمد السكر، وحشد من أبناء المجتمع المحلي وأهالي اللواء.



وأشاد العواملة بالجهود التي بذلتها كوادر وزارة الثقافة ومديرية ثقافة محافظة البلقاء والنشاط الدائم والمستمر والذي جاء إقامة هذا المهرجان كأحد نتائجه، بعد اختيار لواء دير علا ضمن مدن الثقافة الأردنية، مشيرا إلى أن مجلس محافظة البلقاء كان قد دفع وبالتعاون والتشاركية مع مديرية ثقافة البلقاء نحو ترشيح اللواء في مسابقة المدن الثقافية للعام 2024.



وأكد، حرص مجلس المحافظة على دعم اللواء وفي كل القطاعات ضمن الإمكانات المتاحة، مبينا أهمية دعم الفئة العمرية من الأطفال وإيلائهم المزيد من الاهتمام والرعاية، بوصفهم رجال الغد وبناة المستقبل.