الأحد 25-07-2021
الوكيل الاخباري

كندا تتخطى حاجز مليون و 425 ألف إصابة بكورونا

مراكز التطعيم بفايزر للجرعة الاولى - اسماء

لبنان.. اتجاه لتسمية نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة

تونس.. احتجاجات مناهضة للمنظومة الحاكمة والمعارضة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

الرفاعي: لجنتا الانتخاب والأحزاب ستجتمعان بعد التوافق على مشروعي القانونين

سلطنة عُمان تسجل 255 وفاة بكورونا بـ10 أيام

الصحة النيابية تناقش انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز الاثنين

متحور دلتا يعيد الجزائر للحجر المشدد

ايران.. الحكومة تنتقد عدم التزام المواطنين بإجراءات موجة كورونا

الأحد، 25-07-2021 08:55 م

افتتاح مهرجان الكتاب في بلدية المفرق

7202122135245992973500


الوكيل الاخباري  - افتتح رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى حسن سالم الجبور اليوم الاحد في مكتبة الناشئين التابعة للبلدية مهرجان الكتاب .اضافة اعلان


وأكد الجبور في حفل الافتتاح استمرارية دعم البلدية للمؤسسات الوطنية والتي من شأنها المساهمة في دعم الحركة الثقافية والأدبية والفكرية في محافظة المفرق مشيرا إلى أن كل مرافق البلدية مفتوحة لإقامة مثل هذا الأنشطة والبرامج الهادفة والتي تحفز وتشجع القراء والرواد من خلال الاطلاع على الإصدارات الجديدة والكتب ذات القيمة الثقافية والعلمية والفكرية. واعرب مدير عام المهرجان محمد درويش عن شكره لبلدية المفرق على هذا الدعم الموصول ما يؤكد حرص البلدية لإعطاء هذا المهرجان الاهمية التي يستحقها .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

مراكز التطعيم بفايزر للجرعة الاولى - اسماء

7202123223818563337133

الرفاعي: لجنتا الانتخاب والأحزاب ستجتمعان بعد التوافق على مشروعي القانونين

7202115224133766107477

الكشافة والمرشدات تشارك بورشة عن التنمر

7202119164149718638962

عجلون:جولات مكثفة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية

7202125152319494082886

الضمان الاجتماعي: أكثر من نصف مليون رقم حساب بنكـي موثق وصل المؤسسـة منذ إطلاق خدمـة آيبانك في نهاية العام الماضي

12774-hkj-post

الملك يلتقي الرفاعي ويطلع على سير عمل لجنة تحديث المنظومة السياسية

أخبار متعلقة
6202124233135273256346

بلدية عجلون تنفذ حملات رش لمواقع بيع الأضاحي

7202119105512742489432

بلدية معان تنفذ حملة نظافة شاملة خلال العيد

المفرق

تحرير 14 مخالفة لحظائر بيع الأضاحي في المفرق

المفرق

فتح طريق المفرق رحاب بعد الانتهاء من مشروع بوابة رقم 2

7202112232841983416571

الاوقاف تواصل فعاليات مبادرة التماسك المجتمعي بالمفرق

7202112234143447290260

طرح عطاء لتأهيل متنزه بلدية جرش