افتتاح مهرجان الكتاب في بلدية المفرق

الوكيل الاخباري -

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افتتح رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى حسن سالم الجبور اليوم الاحد في مكتبة الناشئين التابعة للبلدية مهرجان الكتاب .وأكد الجبور في حفل الافتتاح استمرارية دعم البلدية للمؤسسات الوطنية والتي من شأنها المساهمة في دعم الحركة الثقافية والأدبية والفكرية في محافظة المفرق مشيرا إلى أن كل مرافق البلدية مفتوحة لإقامة مثل هذا الأنشطة والبرامج الهادفة والتي تحفز وتشجع القراء والرواد من خلال الاطلاع على الإصدارات الجديدة والكتب ذات القيمة الثقافية والعلمية والفكرية. واعرب مدير عام المهرجان محمد درويش عن شكره لبلدية المفرق على هذا الدعم الموصول ما يؤكد حرص البلدية لإعطاء هذا المهرجان الاهمية التي يستحقها .