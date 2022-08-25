افتتاح مهرجان منتجات الصيف الزراعية

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم الخميس، مهرجان منتجات الصيف الزراعية التعاونية في حدائق الحسين بحضور عدد من الوزراء والسفراء والمنظمات الدولية والجمعيات.



وأكد الحنيفات على أن المهرجان يأتي ضمن محور تسويق المنتجات والصناعات الغذائية المحلية وتعزيز الأمن الغذائي والتي تأتي ضمن سلسلة من المهرجانات والمعارض تعمل عليها الوزارة على شكل معارض دائمة وأخرى موسمية ووفق روزنامة تسمح بتسويق المنتجات حسب الموسم والحصول.



وبين الحنيفات أن تشاركية وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية منحت الفرصة لـ100 جمعية للمشاركة من خلال عرض منتجات منوعة تشمل محاصيل موسمية وصناعات غذائية وحرف مختلفة تعود بالفائدة على المجتمعات الريفية والأسر المنتجة وتساعد في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ضمن مراحل الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتسويق.

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وأضاف الحنيفات أن الوزارة قد وجهت جزء كبير من خطتها الإقراضية للعام الماضي وهذا العام لدعم مشاريع التصنيع الغذائي والبرامج الريادية التي تدعم الشباب وتمكين المرأة وهذا ساعد الجمعيات والأفراد في المحافظات والبوودي والأطراف والمخيمات.



وأشار الحنيفات إلى آليات ومنظومة ستدعم استدامة عمل الجمعيات من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة خلال العام القادم وبما يضمن تعميم رؤية الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتخزين للمحاصيل في المحافظات ودعم الوزارة لهذا التوجه.



من جانبه بين مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، أن المهرجان يقدم للعائلة الأردنية فرصة تسوق المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية المحلية المأمونة والمضمونة من المنتج بشكل مباشر ودون أي حلقات تسويقية ضمن أجواء عائلية فيها الترفيه للأسرة.



وأشار الشلبي إلى أهمية مشاركة الجميع في المهرجان لما لهذه المشاركة من أثر على الأسر الريفية ودعم لاستدامة عملها.



ونوه إلى المؤسسة تعمل على تطوير عمل الجمعيات لمواجهة تطلعات تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المحافظات وخلق فرص العمل.



يذكر أن المهرجان سيمتد حتى مساء يوم السبت المقبل في حدائق الحسين ويضم 100 جمعية وما يزيد عن 300 مشارك ومشاركة ويحقق قيمة مضافة على ما يصل إلى 1000 أسرة أردنية وتضم أيام المعرض عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية للأسرة.