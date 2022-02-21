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الإثنين، 21-02-2022 10:56 ص

افتتاح مهرجان نبض الشباب المسرحي بحضور وزيرة الثقافه والأمين العام - صور وفيديو

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الوكيل الاخباري - رعت وزيرة الثقافه معالي السيده هيفاء النجار حفل افتتاح مهرجان نبض الشباب المسرحي، بحضور الأمين العام لوزارة الثقافه، السيد هزاع البراري،والدكتور صبري ربيحات .

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وجمهور الشباب الأردني، حيث كان حفلا على مستوى احترافي من التحضيرات، والتنسيق ،وتم تقديم مسرحية الياسمينه اعداد رانيا اسماعيل وإخراج كرم زواهرة، وقد كان العرض تحفه مسرحيه فنيه في كل المجالات، تلى العرض المسرحي جلسه نقاشيه حول موضوع محاولات الانتحار تدفقت فيها آراء الشباب مع المتحدث الرئيسي الدكتور صبري ربيحات والاعلاميه رند غرايبه، قدمت شركة زعل وخضرة للفنون الإبداعية بإدارة المخرج حسن السبايلة و المخرجة رانيا إسماعيل، وبدعم من الشؤون الثقافيه الامريكيه نموذجا يحتذى به سواء بالتنسيق أو الإدارة أو اختيار العروض المسرحية والمخرجين والممثلين، وصنعت علامه فارقه في دعمها للشباب المسرحيين الأردنيين . وللحركه المسرحيه الشبابيه القادمه في الأردن.

 

 

 

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