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السبت، 15-10-2022 06:22 ص

افتتاح موسم الزيتون لغايات العصر واستخلاص الزيت اليوم

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الوكيل الاخباري - تفتح معاصر الزيتون العاملة في الأردن، أبوابها اليوم السبت، لاستقبال ثمار الزيتون لغايات العصر واستخلاص الزيت والتي تخدم جميع مناطق زراعة الزيتون، وفق وزارة الزراعة.

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وزير الزراعة خالد الحنيفات، شدد في بيان، على "ضرورة متابعة تطبيق معاصر الزيتون في محافظات المملكة للشروط الفنية الواردة بالتعليمات النافذة بهذا الخصوص".


وتوقع الناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون محمود العمري، الخميس، أن يبلغ سعر "صفيحة" زيت الزيتون 85 دينارا خلال موسم الزيتون المقبل، لكن السعر سيكون خاضعا لمبدأ العرض والطلب في السوق.




 




 

 


 

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