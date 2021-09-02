افتتاح نفقي تقاطع طارق يضع حداً لأزمات مرورية خانقة في منطقة طبربور

الوكيل الاخباري - مشروع جديد أضافته أمانة عمان إلى سجل إنجازاتها المستمرة ضمن مشروع الباص سريع التردد، والمتمثل بافتتاح نفقي تقاطع طارق العلوي والسفلي في منطقة طبربور بالعاصمة عمان أمام حركة المرور ووضع حد لأزمة مرورية خانقة عانت منها المنطقة طيلة تنفيذ المشروع منذ عام 2019.



ويربط النفق العلوي مدينة عمان بالزرقاء، ويتيح للسيارات المرور بالاتجاهين بشكل انسيابي، فيما يربط النفق السفلي منطقتي طارق وبسمان داخل العاصمة عمان، ما يسهل حركة المواطنين في منطقة طبرور من الوصول إلى شارع الاستقلال وبالعكس دون تأخير.

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