الأربعاء 16-06-2021
الوكيل الاخباري

ارادات ملكية بالوريكات والحباشنة والقضاة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرفاعي

18 مشتكى عليه في قضية عطاء بناء جديد لمؤسسة مساهمة عامة

تشكيلات وإنهاء خدمات موظفين في وزارات

إرادة ملكية بتعيين معاذ الزعبي

أمر دفاع جديد يحدد سقوف كلف الشحن البحري

افتتاح وثائق التأهيل للشركات والائتلافات المتقدمة لمشروع الناقل الوطني

الثقافة تستأنف مشاريعها في الألوية

قرارات لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء

33% من الأردنيين مستعدون لتلقي لقاح كورونا فورا

الأربعاء، 16-06-2021 06:48 م

افتتاح وثائق التأهيل للشركات والائتلافات المتقدمة لمشروع الناقل الوطني

1120207152540100214635


 
الوكيل الاخباري - بدأت وزارة المياه والري، بفتح وثائق التأهيل للشركات والائتلافات التي تقدمت لتنفيذ مشروع الناقل الوطني/ العقبة- عمان لتحلية ونقل المياه.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إن لجنة الشراء الخاصة بالمشروع عقدت اجتماعا في الوزارة اليوم، انبثق عنه تشكيل لجنة فنية، برئاسة أمين عام وزارة المياه والري، المهندس محمد ارشيد، لدراسة طلبات التأهيل المسبق، مع الشركات والائتلافات المشاركة بالمشروع. وقال ارشيد إن هذا المشروع من المشاريع الإستراتيجية، التي ستعمل على حل جزء كبير، من العجز المائي المتوقع في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك متابعة خطوة بخطوة من اجل سرعة الإنجاز والبدء بالتنفيذ .

وبين ارشيد أنه من المتوقع الانتهاء من عملية التأهيل، خلال شهر تموز المقبل، حيث سيتم فيما بعد إحالة وثائق العطاء، للشركات التي سوف يتم تأهيلها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية سامية

ارادات ملكية بالوريكات والحباشنة والقضاة

6202110184446321334237

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرفاعي

w

18 مشتكى عليه في قضية عطاء بناء جديد لمؤسسة مساهمة عامة

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

تشكيلات وإنهاء خدمات موظفين في وزارات

إرادة ملكية سامية

إرادة ملكية بتعيين معاذ الزعبي

6202110181127270109707

أمر دفاع جديد يحدد سقوف كلف الشحن البحري

أخبار متعلقة
www

السفيرة السويدية تؤكد عمق العلاقات بين الاردن والسويد

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

اتفاق بين وزارة العمل وتجارة عمان للتعاون بخصوص التدريب والتشغيل

620213144158614227929

الاشغال توعز بدراسة واقع جميع الطرق بوادي السير

4202026203218925862963

بيان صادر عن السفارة الاميركية في عمان

238757

القبض على سارق منزل متلبساً بالجرم المشهود في عمان

fff

حملة لإعطاء لقاح كورونا للعاملين بالقطاعات المغلقة