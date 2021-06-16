افتتاح وثائق التأهيل للشركات والائتلافات المتقدمة لمشروع الناقل الوطني



الوكيل الاخباري -

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بدأت وزارة المياه والري، بفتح وثائق التأهيل للشركات والائتلافات التي تقدمت لتنفيذ مشروع الناقل الوطني/ العقبة- عمان لتحلية ونقل المياه.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إن لجنة الشراء الخاصة بالمشروع عقدت اجتماعا في الوزارة اليوم، انبثق عنه تشكيل لجنة فنية، برئاسة أمين عام وزارة المياه والري، المهندس محمد ارشيد، لدراسة طلبات التأهيل المسبق، مع الشركات والائتلافات المشاركة بالمشروع. وقال ارشيد إن هذا المشروع من المشاريع الإستراتيجية، التي ستعمل على حل جزء كبير، من العجز المائي المتوقع في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك متابعة خطوة بخطوة من اجل سرعة الإنجاز والبدء بالتنفيذ .وبين ارشيد أنه من المتوقع الانتهاء من عملية التأهيل، خلال شهر تموز المقبل، حيث سيتم فيما بعد إحالة وثائق العطاء، للشركات التي سوف يتم تأهيلها.