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الثلاثاء، 01-03-2022 02:15 م

افتتاح وحدة تخطيط الدماغ بمستشفى الكرك الحكومي

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الوكيل الإخباري - افتتح رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، اليوم الثلاثاء، وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والمكتبة الطبية في مستشفى الكرك الحكومي.

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وقال عوجان إن الاتفاقية التي وقعت بين الجامعة ومستشفى الكرك الحكومي قبل 3 أشهر، ساهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات الطبية خلال مدة زمنية قصيرة الأمر الذي ساهم في تحقيق رضا المواطنين نتيجة التغير الملموس في استخدام الآليات والإجراءات الطبية في جميع أقسام المستشفى، مشيرا الى استمرار الجامعة في دعم مستشفى الكرك الحكومي وصولا إلى رفع سوية الخدمة الطبية المقدمة.


من جهته، قال مدير المستشفى الدكتور معتز القرالة، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والمستشفى وصولا إلى تقديم الخدمة الطبية المثلى للمواطنين، لافتا إلى أن افتتاح وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب الذي جاء بتبرع سخي من مدير الوحدة الدكتور عمر الرواشدة سيساهم في توفير الجهد على المرضى والمراجعين و سيخفف عليهم عناء الذهاب إلى العاصمة عمان.

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