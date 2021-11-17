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الأربعاء، 17-11-2021 02:58 م

افتتاح ورشة تعريفية بمعايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، أعمال الورشة التعريفية بمعايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، التي أقيمت في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس.

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وقال الوزير الخلايلة خلال الافتتاح الذي حضره أمين عام وزارة الأوقاف، الدكتور عبدالله العقيل، ومدراء المديريات في مركز الوزارة، إن ثقافة التميز من المنظور الإداري والشرعي تتطلب العمل والعطاء، وبذل الجهد في تحقيق الهدف، والوصول إلى نتائج إيجابية لا سيما أنها من صميم ديننا الإسلامي الحنيف.


وبين الخلايلة "هناك كفاءات عالية في وزارة الأوقاف، وقادرة على تحقيق الإنجاز والتطوير والتحديث، ونحن نتطلع إلى مزيد من التميز في الإدارة، ما يتطلب مواصلة التدريب وتأهيل الموارد البشرية، حيث تم إنجاز الخطة الاستراتيجية للوزارة".


من جانبه، قال منسق الجائزة، مستشار الوزير الدكتور مراد الرفاعي، إن الهدف هو التميز في الوزارة ومن ثم الدخول للتميز في الجائزة، لافتا إلى أن دائرة الإفتاء العام للمملكة، حصلت على الجائزة عام 2017 وكانت هي أول مؤسسة دينية تحصل عليها، ونحن نتطلع في الوزارة لتحقيق ذلك.


وأشار إلى أنه سيجري تنظيم ورش عمل متعددة وتفاعلية في جميع محافظات المملكة؛ بهدف التحديث والتطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مديرياتها المنتشرة في المحافظات والألوية.


من جهته، بين مدير تطوير الأداء المؤسسي في الوزارة، أكرم الرواشدة أن تحقيق الإنجاز والتطوير والتحديث ومواكبة التنافس في تحقيق الريادة والإبداع والتمكين، بات حاجة ملحة لأي وزارة أو مؤسسة لتحقيق الجودة الشاملة للعمل المؤسسي، وعدم التموضع بعيدا عن التميز.


 




 

 


 

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