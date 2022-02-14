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الإثنين، 14-02-2022 12:56 م

افتتاح ورشة عقود التصميم والتنفيذ والتشغيل للمشاريع المائية

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير المياه والري المهندس محمد النجار، ومدير مكتب مصادر المياه والبيئة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اندرو ماكيم، اليوم الاثنين، ورشة "عقود التصميم والتنفيذ والتشغيل".

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة، قال النجار "نسعى لمواكبة المستجدات وتطوير القدرات لقطاع المياه باعتباره أحد مقومات النجاح"، لافتًا إلى قيام الوزارة /سلطة المياه بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بتنفيذ ورشة متخصصة لعدد من مهندسي وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن وشركات المياه (مياهنا، العقبة، اليرموك) حول عقود التصميم والتنفيذ والتشغيل.


واضاف ان ذلك سيسهم في اكساب المشاركين مهارات تحضير ومتابعة عقود التصميم والتنفيذ والتشغيل لمشاريع المياه والصرف الصحي مع القطاع الخاص على نظام البناء والاعادة "بي دي بي، بي او تي" وسيتبعها برامج متعددة تتعلق بالتحليل المالي وبناء النموذج المائي وغيرها من المواضيع وحسب نظام مرجعيات المنظمة العالمية للاستشارات الهندسية سعيا لإيجاد تحقيق الجودة والاستدامة.


من جهته، اكد ماكيم، ان العلاقات الاميركية الاردنية تمتد لأكثر من 70 عاما وتمتاز بانها تاريخية واستراتيجية تغطي جميع المجالات السياسية والاقتصادية، مبينا ان برنامج المساعدات الاقتصادية الاميركية للأردن يعد الاضخم في العالم، لذلك جاءت هذه الورشة لما لها من أهمية في التصدي لمشاكل وتحديات المياه في الاردن.


بدوره، بين امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة، ان الدورة ستعمل على تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مؤسسات قطاع المياه، ما يرفع من المستوى الفني والتقني للعاملين والنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم بما يتوافق مع الرؤى الاستراتيجية لقطاع المياه.


وتتناول الدورة التدريبية العديد من المواضيع الخاصة بالعقود مثل عقود "دي بي او" ومزاياها، إضافة إلى احكام عامة حول صاحب العمل والمتعهد والتحكيم والشروط العامة وادارة المطالبات والاوامر التغيرية على المشاريع والتعامل مع المنازعات وغيرها من المواضيع المتعلقة بالعقود.

 




 

 


 

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