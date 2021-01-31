الأحد 31-01-2021
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الأحد، 31-01-2021 12:20 م

اقتراب موعد نتائج التوجيهي ووحدة القبول الموحد توضح

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الوكيل الاخباري - وفق ما صرح به الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان فان نتائج الثانوية العامة من المنتظر ان تعلن خلال الاسبوع الاول من شهر شباط حيث تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي انها ستكون مع نهاية الاسبوع الحالي . 

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من جانبه قال مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد انه لا يمكن ان يلتحق اي طالب باي جامعة اردنية الا بعد معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم العالي . 

 

وقال الخطيب انه نظرا لظروف جائحة كورونا سمحت وزارة التعليم العالي وبحالة استثنائية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من دولة اجنبية خلال الفصل الدراسي الاول بالتسجيل في الجامعات الاردنية خلال الفصل الدراسي الثاني .

 

وقال الخطيب انه بعد اعلان نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية بـ 48 ساعة سيتم بدء استقبال طلبات القبول الموحد .  

 

 


 




 

 


 

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