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الثلاثاء، 21-09-2021 03:09 م

اقتراح لإقامة مهرجان جرش على مدار العام

مهرجان جرش


الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي إن إدارة المهرجان ستقدم مقترحا للجنة العليا للمهرجان لعقد مهرجان جرش على مدار العام.

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وأضاف سماوي خلال تصريحات صحفية أن المقترح الذي سيقدم للجنة العليا سيشمل باقي المحافظات ولا يقتصر على جرش.


وقال سماوي إن موازنة مهرجان جرش لهذا العام بلغت 950 ألف دينار، مطالبا بالوقت نفسه برفع موازنة المهرجان ، حيث يصرف 500 ألف دينار من الموازنة على البنية التحتية.


تنطلق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الأربعاء 22 أيلول/سبتمبر، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وفق تصريحات سابقة للجنة العليا للمهرجان، وسط حصر الحضور على متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبنسبة 50% من طاقة المسارح الاستيعابية، ويستمر حتى 2 تشرين أول/أكتوبر المقبل تحت شعار "جرش ... مزينة بالفرح"، وذلك بعد تأجيله العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

 

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