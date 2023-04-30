اقتصاديون فرنسيون يزورون مركز تطوير الأعمال

الوكيل الإخباري - زار وفد من خبراء التجارة والاقتصاد الفرنسيين، مركز تطوير الأعمال (BDC) لتقديم الخدمات الاستشارية لأربعة مصانع بارزة في المملكة حول تصدير منتجاتها لدول الاتحاد الأوروبي، ضمن خدمات مشروع تنمية "التدريب المهني المنتهي بالتشغيل في القطاع الصناعي" المنفذ من قبل مركز تطوير الأعمال وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

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وأكد المدير العام لمركز تطوير الأعمال غالب حجازي، أهمية الشراكة بين المركز والوكالة الفرنسية للتنمية، مقدراً الدعم والثقة التي منحها لمركز تطوير الأعمال مما ساهم في نجاح البرنامج، إضافةً إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص التي أثمرت بنجاح المشروع، مشيراً إلى أهمية تقديم الاستشارات للشركات الصناعية لتحسين إنتاجها وتصدير منتجها إلى السوق الأوروبي.



وأضاف حجازي، أن المركز يعمل على دعم الشباب والسيدات من خلال تصميم برامج مبنية على الطلب لإدماجهم في سوق العمل وتحفيزهم على العمل في الوظائف غير التقليدية، موضحاً بأنه شكل نقلة نوعية في تغيير النمط التفكيري لدى المجتمع في لفت الانتباه نحو المهن غير التقليدية بعد دراسة احتياجات سوق العمل وما تحتاجه من خبرة عملية ومهنية تضمن توفير العمالة الماهرة من جهة وفتح الفرص أمام الشباب للحصول على فرص عمل وتحفيزهم للتشغيل الذاتي.



وأشار حجازي إلى أن مركز تطوير الأعمال يعمل على إطلاق برامج تدريبية مُستدامة وهادفة تُعنى بتسليح الشباب بالمهارات المهنية والتقنية ورفد سوق العمل بالمهارات المطلوبة بما يلبي حاجات السوق المتغيرة، وتعمل على المساهمة في تخفيض نسب البطالة.



ومن الجدير بالذكر، أن مركز تطوير الأعمال هو مؤسسة أردنية (غير ربحية) تأسست عام 2004 تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التنموية التي تساعد الشباب الأردني على الانخراط في سوق العمل من خلال التوظيف وريادة الأعمال.

