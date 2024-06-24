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الإثنين، 24-06-2024 07:53 م

اقليم البترا: جدولة التزامات منشآت البترا السياحية

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الوكيل الإخباري - أبرمت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع جمعية الفنادق الأردنية وجمعية فنادق البترا اليوم الاثنين، اتفاقا مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات على جدولة التزامات المنشآت السياحية في البترا.

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وقال رئيس مفوضي سلطة اقليم البترا الدكتور فارس البريزات، إنه سيتم إعداد قوائم للمنشآت السياحية الراغبة في جدولة التزاماتها من قبل جمعية فنادق البترا، وإرسالها للدوائر المعنية للسير بإجراءات الجدولة على أن تتضمن القوائم اسم المؤسسة ورقمها الضريبي ورقم الضمان الاجتماعي للمنشأة.


وأضاف البريزات، إن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الشركاء تساهم في التخفيف على المنشآت السياحية في البترا من التداعيات الاقتصادية للأزمة التي تعاني منها المنشآت، وأن السلطة مستمرة في جهودها لإيجاد حلول إضافية تعود إيجاباً على المنطقة بشكل عام ولن تدخر جهداً في خدمة البترا ومنشآتها.


وأعرب عن شكره للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلةً بمديرها العام الدكتور محمد الطراونة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ممثلةً بمديرها العام الدكتور حسام أبو علي، لتفهمهم ظروف المنشآت السياحية في البترا وتعاونهم لإيجاد الحلول للأزمة.

 




 

 


 

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