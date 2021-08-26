اكاديمية من جامعة اليرموك تحصل على جائزة أفضل بحث

الوكيل الإخباري - حصلت الدكتورة لمياء حماد من قسم اللغة الانجليزية وآدابها في جامعة اليرموك على جائزة أفضل بحث مقدم في مؤتمر 2021 للاتصالات والاقتصاد والتنظيم في العلوم الاجتماعية، والذي استضافته الجامعة الوطنية في جورجيا مؤخرا.

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وقدمت حماد خلال المؤتمر عرضا لبحثها الموسوم :"الازدواجية والتهجين في رواية الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال"، حيث ناقش البحث فكرة الثنائيات المتناقضة في تحديد الهوية الثقافية التي تتأرجح بين ثقافة الغرب والشرق والتي غالبا تاخذ منحى ثالثا يؤدي الى الهلاك والموت.



و ترأست حماد إحدى الجلسات العلمية للمؤتمر بعنوان" الدراسات الثقافية/ مسار اللغة الانجليزية" حيث تمت مناقشة ثمانية ابحاث متنوعة للمشاركين في الجلسة هذا المجال.