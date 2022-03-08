اكتشاف أثري مهم في عمّان - تفاصيل

الوكيل الاخباري - أعلن باحثون من أمانة عمان وجامعات اردنية خلال ندوة عقدت في مركز الحسين الثقافي اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف مجموعة من الساعات الفلكية الشمسية في مدينة عمان وجوارها.

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وتحدث مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي خلال الندوة التي حملت عنوان “المسارات السياحية واكتشاف الساعات الشمسية الفلكية في عمان”، عن الخطط الاستراتيجية لتطوير المدينة سياحيا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجامعات، مؤكداً أهمية الاستفادة من اقتصاديات مسارات سياحية اطلقتها امانة عمان وسيلمس المواطن والزائر آثارها الاقتصادية خاصة ممشى عمان ومساري الايلاف القرشي وفتية كهف الرقيم والساعات الشمسية الفلكية.



وأكد الوزير الأسبق طه الهباهبة، أهمية إطلاق المسارات السياحية في مدينة عمان لتكون انموذجاً رائداً للمدن السياحية، مشيداً باكتشاف الساعات الشمسية وإطلاق مسارها ومنشوراتها العلمية على المستوى المحلي والإقليمي.



بينما قال رئيس اللجنة العلمية في الندوة الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، إن إطلاق المسارات السياحية جاء كثمرة لجهود أمانة عمان في إعادة إحياء تراث المدينة، إضافة الى اكتشاف الساعات الشمسية الفلكية في عمان خاصة الساعة الكلاسيكية في جبل القلعة، والساعة الفلكية في مسجد الابزاخ في وادي السير، والساعة الفلكية الاموية في مسجد القسطل، وأخرى في كنيسة وادي جديد – الكنيسة.



وأضاف أنه تم إصدار كتاب عن الساعات الشمسية بهدف التعريف بها بالإضافة الى بروشور، وخارطة سياحية لمسار الساعات الفلكية في عمان وجوارها والذي يعتبر الأول من نوعه في العالمين العربي والإسلامي.



أما الدكتور المهندس مهند طراد من جامعة آل البيت، فأشار إلى الدقة الهندسية في صنع الساعات الفلكية الشمسية المكتشفة في مدينة عمان وجوارها بحيث عكست أهمية المواقيت التي استخدمها العرب في العصور القديمة، لافتاً إلى أهمية المسارات السياحية في تطوير سياحة المدينة والتي ستظهر آثارها الإيجابية قريبا.



بدوره، تحدث رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين محمود رحال، عن الاهتمام بالاكتشافات الحديثة ومسار الساعات الفلكية ومسارات السياحية الثقافية في عمان والفرص المتاحة للإفادة منها.



من جهته، تناول الدكتور عبد العزيز محمود من جامعة آل البيت، أهمية المواقيت عند العرب في ضوء اكتشاف الساعات الشمسية وإطلاق مسارات عمان السياحية.



فيما تحدث مدير مديرية التراث في وزارة السياحة والآثار الخبير، جمعة الخطيب، عن أهمية المحافظة على الساعات الفلكية المكتشفة في عمان، مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم به الأمانة ووزارة السياحة والآثار في التعاون المكثف بهدف تطوير المسارات السياحية.



بينما، تناول مدير وحدة التخطيط والتطوير السياحي في أمانة عمان المهندس محمد أبو زيتون، تفاصيل مشروع التطوير السياحي في عمان وآفاق المستقبل، فيما تحدثت الدكتورة جمانة دويكات، عن أهمية المسارات السياحية خاصة مسار الساعات الفلكية الشمسية وإمكانية الترويج والتسويق السياحي لها بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة باعتبارها اكتشافا عالمياً متميزاً.



أما مدير الاتصال في امانة عمان المهندس إبراهيم هاشم، فأكد أهمية الدور الذي تضطلع به الأمانة في التطوير والتحديث للنشرات والبرامج السياحية والثقافية واشراك المجتمع المحلي في النشاطات المختلفة خاصة خلال فترة الصيف من كل عام.



فيما أشار المهندس محمد عواد ومحمود غوانمة من دائرة المعلومات الجغرافية بأمانة عمان، إلى دور الكبير للدائرة في تثبيت المسارات تمهيدا لعرضها على برنامج مستكشف عمان، وإنتاج الخرائط الخاصة بالمسارات والنشرات التعريفية.



بينما أكد الدكتور مهدي العلمي والدكتور غسان عويس، أهمية الاستثمار في اقتصاديات السياحة والمسارات، ودورها الهادف للنهوض بمدينة عمان، مبينين أن الساعات الفلكية الشمسية تعتبر إضافة مهمة لكنوز مدينة عمان التي نفاخر بها العالم.



وتناولت الباحثة من الأمانة رولا الخشمان، مسار ممشى عمان بالتفصيل والذي يعتبر إضافة مهمة لتاريخ المدينة، ويعبر من الأسواق والدكاكين والمقاهي التراثية في المدينة، فيما أكد رئيس جمعية ادلاء السياح السابق محمد حامدة، دور الادلاء في تنشيط الحركة السياحية في مدينة عمان وترويج المسارات الجديدة وخاصة مسار الساعات الشمسية.



وأشار الدكتور علي المهيرات من أبناء المجتمع المحلي، الى اكتشاف البرج الأبيض في عمان بعراق الأمير والى اكتشاف الساعات الشمسية، مشيدا بالسواعد الأردنية في امانة عمان والجامعات الأردنية ووزارة السياحة والاثار.





