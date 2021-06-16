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الأربعاء، 16-06-2021 01:48 م

قتلها شقيقها

اكتشاف جريمة بعد 22 عاما بالزرقاء يشعل مواقع التواصل

جريمة
توضيحية


الوكيل الإخباري - بعد ما تصريحات الأمن العام أمس الثلاثاء بشأن اكتشاف جريمة حصلت منذ عام 19990 ، فقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، بالخبر ، حيث الاستياء الشعبي حيال مقتل فتاة على يد شقيقها .

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الحديث الشعبي عن الجريمة ، جاء نتيجة لحيثياتها القاسية ، قبل (22) عاما .

 

تفاصيل ساخنة 

وفي التفاصيل قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي في وقت سابق ، إنه ومنذ ايام وردت معلومات للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول اختفاء سيدة منذ 20 عاما وانه تدور شبهات حول حادثة اختفائها وانها قد تكون ضحية لجريمة قتل حيث شُكل على الفور فريق تحقيقي خاص من قسم بحث جنائي محافظة الزرقاء لمتابعة التحقيق وجمع المعلومات حول تلك السيدة وظروف اختفائها .


واضاف الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريق التحقيق باشر بجمع المعلومات حول تلك السيدة حيث لم يظهر وجود اي تعميم عنها لخروجها من المنزل وبعد التوجه لمنزل شقيقها اكد في بداية الامر انها هربت من المنزل قبل 20 عاما ولا يعرفون عنها اية معلومات منذ تلك الفترة .

وأكد الناطق الاعلامي انه بالتوسع بالتحقيق والاستماع لشهادات عدد من الاشخاص وجمع المعلومات  بات لدى المحققين مؤشرات حول تعرضها لجريمة قتل ، وقادت التحقيقات  لحصر الاشتباه بشقيقها وبالتحقيق معه اعترف بأنه وقبل 20 عاما دخل على شقيقته ووجدها قد قامت بضرب نفسها بواسطة اداة راضة وكانت متوفاة، حيث قام بحملها واحراق الجثة والقائها في سيل الزرقاء بعد ذلك ، وتم ابلاغ مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالقضية واحالة القضية اليه والذي قرر توقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.

 




 

 


 

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