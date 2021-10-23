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السبت، 23-10-2021 10:42 م

اكتشاف 15 شهادة معادلة لثانويات عامة غير أردنية مؤخرا

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الوكيل الاخباري - أعلن الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، السبت، اكتشاف 15 شهادة معادلة لثانويات عامة غير أردنية خلال تدقيق طلبات القبول الموحد في الفترة التي انتهت مؤخرا.اضافة اعلان


وأوضح الخطيب وهو مدير وحدة تنسيق القبول الموحد لـ "المملكة"، أن الطلبات أُلغيت ومُنع الطلبة من المنافسة على المقاعد الجامعية وأُبلغ النائب العام بكتاب رسمي لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من تقدم بالوثائق المزورة.

وذكر الخطيب أن الوزارة ضبطت تلك الشهادات خلال التدقيق وتأكدت من تزويرها بعد مخاطبة وزارة التربية والتعليم، لكنه أشار إلى عشرات الشهادات المزورة التي ترد سنويا من وزارة التربية والتعليم وهي "ظاهرة متكررة".

 




 

 


 

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