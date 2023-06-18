الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأحد، اكتمال وصول جميع حجاج الأردن إلى المدينة المنورة، فيما فُوج حجاج آخرون إلى مكة المكرمة.



وأشار الخلايلة في تصريحات صحفية ، إلى تفويج قرابة 20 حافلة تضم حجاج الأردن إلى مكة المكرمة، ويوم الاثنين سيكتمل تفويج جميع الحجاج إلى مكة المكرمة.



وأوضح أن جميع الحجاج الأردنيين وصلوا إلى المدينة المنورة وهم بخير وصحة وسلامة، وتحدث عن "رضا كبير عن الفنادق التي يسكن فيها الحجاج في المدينة المنورة".



وأشار إلى تفقد المساكن ووجبات الطعام والفنادق يوم الجمعة، وهي قريبة جدا وعلى مسافة أمتار من الحرم، وكذلك رضا عن وجبات الطعام المقدمة.

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