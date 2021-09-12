الآثار وتنشيط السياحة تؤكدان التعاون بتوحيد قصة المكان والسردية للمواقع الأثرية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة، هشام العبادي، ضرورة تعزيز التعاون القائم بين المؤسستين، بالعمل على توحيد قصة المكان والسردية للمواقع الأثرية، ووضع خطة عمل للخروج بمشروع وطني شامل لتوحيد هذه القصة.



وقال العبادي، خلال اللقاء الذي جرى في مقر هيئة تنشيط السياحة اليوم الأحد، إن الدائرة ستعمل على إنجاح المشروع ودعمه، مشيراً إلى أن المشروع سيعزز الأرشيف العلمي للدائرة، ويوفر قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها في توفير محتوى علمي رصين وموثوق به.

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