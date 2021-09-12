الأحد 12-09-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا: 56 وفاة و 29173 إصابة بكورونا

الصحة : نحو 30 ألف جرعة كورونا الأحد

اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا

خبراء ومختصون يناقشون مشروع تطوير سياسات التعليم المدرسي

الطفيلة: إطلاق مبادرة للتوعية المرورية ضمن حملة معا نصل آمنين

وزير التنمية يتفقد مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة والأحداث

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مجلس محافظة إربد يقر موازنة 2022

مستشار السيسي للشؤون الصحية: إصابات كورونا في تزايد مستمر

بدء تقديم طلبات التجسير الثلاثاء

الأحد، 12-09-2021 04:26 م

الآثار وتنشيط السياحة تؤكدان التعاون بتوحيد قصة المكان والسردية للمواقع الأثرية

1


 الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة، هشام العبادي، ضرورة تعزيز التعاون القائم بين المؤسستين، بالعمل على توحيد قصة المكان والسردية للمواقع الأثرية، ووضع خطة عمل للخروج بمشروع وطني شامل لتوحيد هذه القصة.

وقال العبادي، خلال اللقاء الذي جرى في مقر هيئة تنشيط السياحة اليوم الأحد، إن الدائرة ستعمل على إنجاح المشروع ودعمه، مشيراً إلى أن المشروع سيعزز الأرشيف العلمي للدائرة، ويوفر قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها في توفير محتوى علمي رصين وموثوق به.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة

الصحة : نحو 30 ألف جرعة كورونا الأحد

w

خبراء ومختصون يناقشون مشروع تطوير سياسات التعليم المدرسي

820212917262860221759

الطفيلة: إطلاق مبادرة للتوعية المرورية ضمن حملة معا نصل آمنين

920218172610889560898

وزير التنمية يتفقد مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة والأحداث

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

613e17d4b2232

مجلس محافظة إربد يقر موازنة 2022

أخبار متعلقة
السياحة

أردننا جنة يسير رحلات سياحية لـ 115 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام

3

خطة لتطوير القطاع السياحي في الطفيلة

w

وزارة البيئة تتسلم طائرة ضمن مشروع الرصد الوطني

العقبة 2

خطة سياحية متكاملة لجذب السياحة الداخلية والخارجية للعقبة

8202115143759431928761

السياحة تعلن عن مسابقة حماية التراث العمراني والحضري

8202118131630827090669

الفايز يتفقد مواقع سياحية وبيئية في الطفيلة