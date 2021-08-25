الآثار ومتحف الأردن يبحثان سبل التعاون بمجال الأرشفة

الوكيل الاخباري - بحث مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة هشام العبادي ومدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، سبل التعاون وضرورة توحيد الجهود بين المؤسستين في مجال أرشفة وتوثيق المقتنيات المتحفية وتوثيق الإرث الثقافي والحفاظ عليه وتعزيز وحماية البيئة المتحفية، وكذلك توحيد المصطلحات الوطنية في مجال الأسماء الجغرافية للمواقع الأثرية.



وقال العبادي، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة اليوم الأربعاء، إن الدائرة ستعمل على إنجاح المشروع ودعمه واستدامته وتعميمه على المتاحف كافة.

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