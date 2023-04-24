الآلاف يشاركون في اختتام رمضانيات 2023

الوكيل الإخباري - اختتمت فعاليات "رمضانيات" 2023 في جميع محافظات المملكة، مساء أمس الأحد مع آخر أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من البهجة والسرور سادت على وجوه الأطفال والعائلات.

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وشهدت الفعالية الختامية لبرنامج رمضانيات التي شهدت حضور الآلاف من المواطنين في جميع المحافظات، إحياء حفلات غنائية لعدد من الفنانين الأردنيين، إضافة إلى عروض مسرحية وفلكلورية تراثية وكرنفالات ومسابقات للأطفال.



وتضمّن "رمضانيات 2023" الذي نظّمته وزارات الشباب، والسياحة والآثار، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والاتصال الحكومي، وأمانة عمان الكبرى، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من شهر رمضان المبارك، وفي عيد الفطر المبارك، إقامة فعاليات رياضية وثقافية وفنية واجتماعية للأطفال والعائلات وجميع الفئات العمرية.



وفي الفعاليات الرياضية، توج فريق العاصمة ببطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم التي شهدت مشاركة ما يزيد على 10 آلاف مشارك، وحظيت بمشاهدة كبيرة من محبّي كرة القدم في جميع المحافظات.



وشمل برنامج رمضانيات أيضاً، أمسيات فنية ومعارض للصناعات الحرفية واليدوية، إلى جانب أنشطة متنوعة للأطفال تضمنت كرنفالات ومسابقات ومسرحاً للدمى وقراءات قصصية وألعاباً شعبية تراثية وعروضاً بهلوانية للأطفال، إضافة إلى بازارات شعبية في جميع المحافظات.



يشار أن برنامج "رمضانيات" نُظّم لأول مرة في العام الماضي بعد جائحة كورونا بمشاركة مختلف الجهات، وشهدت فعالياته إقبالاً ملحوظاً من المواطنين.