الأجهزة الأمنية تتعامل مع كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم مديرية الأمن العام أن الجهات الأمنية تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية.

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وأضاف أن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية .



ونوه أن خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والاجهزة الامنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون اية اصابات تذكر .



وأهاب بالجميع الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّة مؤثّرات .



وختم أن القضية قيد التحقيق وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء.

