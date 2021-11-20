الأحمد : تقدم الأردن في الأمن ينعكس إيجاباً على السياحة العلاجية

الوكيل الاخباري - أعرب عضو مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة، أحمد الأحمد عن ثقته بعودة السياحة العلاجية لتتصدر مجددا عائدات قطاع السياحة، في ظل تقدم الأردن بمؤشرات سيادة القانون والأمان.



وقال الأحمد في بيان صحفي، اليوم السبت، إن التقدم الذي أحرزه الأردن على مؤشر "القانون والنظام العالمي"، ليحل في المركز الثاني عربياً، والسادس عشر على مستوى العالم يعكس مدى سيادة القانون والأمن والأمان الذي تنعم به المملكة، مبينا أن هذا التقدم سينعكس إيجابا على القطاع السياحي في المملكة، لاسيما السياحة العلاجية.

اضافة اعلان