الأحوال المدنية: أرشفة 56 مليون وثيقة تاريخية

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، إنه تم أرشفة 55 مليونا و913 ألفا و631 وثيقة تاريخية محفوظة في ملفات الدائرة في المركز الرئيس والمحافظات.

اضافة اعلان



وبين، أن مشروع الارشفة الالكترونية التاريخي للوثائق المحفوظة في الدائرة، مستمر حيث تم أرشفة 1120027ملفا، وبجهد ذاتي من قبل موظفي الدائرة.



وأكد أهمية المشروع في حفظ وتوثيق ملفات الدائرة ووثائقها، وربطها مع قاعدة البيانات الموجودة في الدائرة، إضافة الى حفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.



وأضاف انه تمت ارشفة الملفات الموجودة في المركز الرئيس للدائرة بالكامل، اضافة الى الملفات الموجودة في مديريات الأحوال المدنية والجوازات في كل من البلقاء ومعان والمفرق.

وأشار العموش إلى أن العمل جار على أرشفة الملفات الموجودة في مديرية أحوال وجوازات الزرقاء، وسيتم استكمال أرشفة الملفات الموجودة في باقي المحافظات تباعاً

