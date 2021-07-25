الأحوال المدنية: إنجاز 439 معاملة خلال عطلة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري -

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أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن إنجاز 439 معاملة خلال عطلة عيد الأضحى.وبين مدير عام الدائرة فهد العموش، الأحد، أن الدائرة أنجزت خلال عطلة العيد، 163 معاملة في مكتب جوازات المطار، و172 في مكتب جوازات الخدمة المستعجلة، فيما أصدر المكتبان 335 جواز سفر.وأضاف أن الدائرة استمرت في مناوباتها خلال عطلة العيد في مكتب جوازات الخدمة المستعجلة/ طبربور، ومكتب جوازات مطار الملكة علياء الدولي، حيث عمل مكتب الخدمة المستعجلة خلال عطلة العيد على تقديم خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.وبين العموش أن مكتب جوازات المطار استمر بتقديم خدماته على مدار الساعة، مشيراً الى أن هذا الإجراء هدف إلى التسهيل على المواطنين وإنجار معاملاتهم الطارئة في الوقت المحدد.