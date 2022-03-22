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الثلاثاء، 22-03-2022 02:17 م

الأحوال المدنية تصدر 135 بطاقة شخصية في يوم الاقتراع

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الوكيل الاخباري - أصدرت دائرة الأحوال المدنية والجوازات 135 بطاقة شخصية في يوم الاقتراع لمجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمان.

وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، إن إصدار البطاقات الشخصية في يوم الاقتراع جاء تمكينا للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات"، مبينا أن البطاقة الشخصية هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للاقتراع.

وأضاف العموش أن الدوام سيكون حصرا في مركز الدائرة الرئيسي الكائن في منطقة طبربور والمكاتب الرئيسية في باقي المحافظات (مراكز المحافظات)، مشيرا إلى أن الدوام كان لغايات تجديد البطاقات الشخصية. وأشار إلى أن الدوام في مكاتب الدائرة بدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا، ولغاية الساعة الثالثة والنصف.

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