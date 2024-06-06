الأحوال المدنية تقرر دوام أيام الجمعة والسبت للاعتراض على جداول الناخبين

الوكيل الإخباري - قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، اعتبار يومي الجمعة والسبت المقبلين (7 و8 حزيران)، ويومي الجمعة والسبت (14 و15 حزيران) دواماً رسمياً للجان الاعتراض على جداول الناخبين في مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات كافة.

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وقال العموش في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن الدوام يأتي إنفاذاً لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات الصادرة بموجبه وتمكينا للناخبين من تقديم اعتراضاتهم الشخصية على الجداول ضمن الفترة القانونية.



وأشار العموش إلى أن الدوام خلال أيام (الجمعة والسبت) سيكون من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً.



وأضاف، أن قرار الدوام سيشمل أيضاً العطل الرسمية التي تصادف خلال الفترة القانونية المحددة للاعتراض الشخصي على جداول الناخبين.